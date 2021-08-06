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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز عمرها 100 عام تعرضت للضرب على يد ابنها وأحفادها

عجوز تتعرض للضرب
عجوز تتعرض للضرب على يد إبنها

تداول رواد التواصل الإجتماعي قصة لسيدة عجوز في العراق تعرضت للإهانة و الضرب و الطرد من منزل إبنها و أحفادها و تركها في الشارع دون مأوى و في حالة صحية خطيرة للغاية. 


وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العراقية، ان قصة تلك السيدة تسببت في ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي مما دفع الشرطة العراقية التدخل لفض المشكلة و غعادتها لمنزلها ،وفقا لما نشرته " العربية". 

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و حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، أن السيدة تعرضت للغهانة و الضرب الشديد في منزل إبنها على يد إبنها و أحفاده و قاموا في النهاية بطردها من المنزل و ذلك بعد غصابة وجهها ببعض الكدمات. 


تمكنت الشرطة العراقية من تضميد جراح السيدة عقب إجتياح قصتها على وسائل الإجتماعي، و البحث عن أسرتها و حل النزاع و إعادتها إلى المنزل . 


تدخلت الشرطة العراقية في البحث عن عائلة السيدة العجوز المكلومة، و تمكنت الشرطة المجتمعية في العراق من علاج تلك الأزمة و إيداعها في منزلها من جديد و إقامة الصلح بينها و بين أبنائها و أن تمكث في منزل أحد أبنائها غير الذي طردها.

سيدة عجوز سيدة عجوز إهانة ضرب طرد

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