عجوز عمرها 100 عام تعرضت للضرب على يد ابنها وأحفادها

تداول رواد التواصل الإجتماعي قصة لسيدة عجوز في العراق تعرضت للإهانة و الضرب و الطرد من منزل إبنها و أحفادها و تركها في الشارع دون مأوى و في حالة صحية خطيرة للغاية.



وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العراقية، ان قصة تلك السيدة تسببت في ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي مما دفع الشرطة العراقية التدخل لفض المشكلة و غعادتها لمنزلها ،وفقا لما نشرته " العربية".



و حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، أن السيدة تعرضت للغهانة و الضرب الشديد في منزل إبنها على يد إبنها و أحفاده و قاموا في النهاية بطردها من المنزل و ذلك بعد غصابة وجهها ببعض الكدمات.



تمكنت الشرطة العراقية من تضميد جراح السيدة عقب إجتياح قصتها على وسائل الإجتماعي، و البحث عن أسرتها و حل النزاع و إعادتها إلى المنزل .



تدخلت الشرطة العراقية في البحث عن عائلة السيدة العجوز المكلومة، و تمكنت الشرطة المجتمعية في العراق من علاج تلك الأزمة و إيداعها في منزلها من جديد و إقامة الصلح بينها و بين أبنائها و أن تمكث في منزل أحد أبنائها غير الذي طردها.