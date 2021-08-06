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رياضة

أولمبياد طوكيو .. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكوميتيه سيدات للكاراتيه وتضمن الميدالية الرابعة لمصر

صدى البلد

حققت جيانا فاروق بطلة مصر الميدالية الرابعة لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو بعد تأهلها لنصف نهائي منافسات الكوميتيه سيدات للكاراتيه.

وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على ميدالية لمصر رابعة في طوكيو بحصولها على 6 نقاط حتى الآن في دور المجموعات.

وكانت جيانا فاروق قد فازت على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى ثم بطلة المغرب لتحصل على 6 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

ويتبقى لبطلة مصر وإفريقيا مباراة أخيرة في دور المجموعا أمام لاعبة صربيا المتصدرة للمجموعة، بينما تنافس في نصف النهائي في الواحدة ظهر اليوم.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الأخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.

جيانا فاروق جيانا منتحب مصر للكاراتيه دور المجموعات للكوميتيه أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد ثلاث ميداليات برونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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