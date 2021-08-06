إعلان وظائف.. سكك حديد مصر تكشف عن وجود عدد 250 وظيفة شاغرة بالهيئة

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود عدد250وظيفة شاغرة بالهيئة للمهندسين للتعيين مهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا – كهرباء – مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى وتخصصات [ الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم ] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية ، وسيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقه البدنيه والصحيه كما تعلن عن وجود عدد 1500وظيفة فنيه شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى :

( فنى اشارات رابع - فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانه سكه رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكه رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع )وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة ، على أن يتم بدء التقديم إعتباراً من يوم 9/8/2021 وحتى يوم 8/9/2021.



لمزيد من التفاصيل

الدخول على لينك موقع الهيئه

https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx

النشر على بوابة الوظائف الحكومية إعتباراً من يوم 9/8/2021 وحتى 8/9/2021 على اللينك :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==