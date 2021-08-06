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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب انقلب به «موتسكيل» في ترعة بكفر الشيخ

صدى البلد

لقى شاب مقيم بإحدي قرى سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الجمعة، مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب مركبته «موتوسكيل» في مجرى مائي.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب شخص في ترعة بكوبري شاهين بطريق سد خميس / سيدي سالم.

على الفور، انتقل رجال الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفى «ع.ر.م» 27 سنة، وتم نقله إلى المستشفى.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي قيد تصرف النيابة العامة.

الشرطة طريق حادث محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ

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