نشرة أخبار البلد: موعد استقبال مصر لقاح جونسون آند جونسون.. انطلاق مركب خوفو عبر طريق الفيوم الصحراوي

نشر موقع صدى البلد على مدار يوم أمس، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة، نُجملها فيما يلي:
هيئة الشراء الموحد: استقبال لقاح جونسون آند جونسون يوم الإثنين.. صور
انطلاق مركب خوفو عبر طريق الفيوم الصحراوي .. صور
أثناء إبحاره على طريق الفيوم.. المصريون يتابعون نقل مركب الملك خوفو
محمود الهباش: الرئيس الفلسطيني وصف ثورة 30 يونيو بـ معجزة مصر
التضامن: منحة دراسية جامعية كاملة لطلاب تكافل وكرامة المتفوقين
ننشر صور السيارة الخاصة بنقل مركب خوفو
عبد الرحيم ريحان يروي حقائق علمية عن مراكب الشمس واكتشافها ووظيفتها
وزارة الصحة تنشر 5 فوائد هامة لـ تناول البطيخ .. فيديوجراف
لـ المسافرين للخارج.. أماكن استخراج شهادة لقاح كورونا .. صور