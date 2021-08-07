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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد: موعد استقبال مصر لقاح جونسون آند جونسون.. انطلاق مركب خوفو عبر طريق الفيوم الصحراوي

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد على مدار يوم أمس، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة، نُجملها فيما يلي: 

 

هيئة الشراء الموحد: استقبال لقاح جونسون آند جونسون يوم الإثنين.. صور

 

انطلاق مركب خوفو عبر طريق الفيوم الصحراوي .. صور

 

أثناء إبحاره على طريق الفيوم.. المصريون يتابعون نقل مركب الملك خوفو

 

محمود الهباش: الرئيس الفلسطيني وصف ثورة 30 يونيو بـ معجزة مصر

 

التضامن: منحة دراسية جامعية كاملة لطلاب تكافل وكرامة المتفوقين

 

ننشر صور السيارة الخاصة بنقل مركب خوفو

 

عبد الرحيم ريحان يروي حقائق علمية عن مراكب الشمس واكتشافها ووظيفتها

 

وزارة الصحة تنشر 5 فوائد هامة لـ تناول البطيخ .. فيديوجراف

 

لـ المسافرين للخارج.. أماكن استخراج شهادة لقاح كورونا .. صور

 

وفر استهلاك الكهرباء .. معلومات تهمك عند شراء التكييف

وزارة الصحة ثورة 30 يونيو لقاح كورونا استهلاك الكهرباء تكافل وكرامة لقاح جونسون أند جونسون جونسون آند جونسون

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