نائب بالشيوخ: تدريب الأئمة والدعاة يساهم في نشر الفكر الوسطي المستنير

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن العمل على تدريب الأئمة والوعاظ في مصر وذلك باعتبارهم الوقود الفعال فى قضية نشر الفكر الوسطى المستنير، موضحا أن العمل على تدريبهم وتأهيلهم بشكل سليم أمر في غاية الأهمية.

وشدد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية برنامج وزارة الأوقاف الغمام المفكر ودوره في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يقوم البعض بتوصيلها للناس، وتسبب دائما في كثير من المشاكل والنزاعات، منوها أن هذا البرنامج سيساهم في فهم الدين بشكل صحيح عن طريق أئمة مدربين ومؤهلين باقتدار في مجالهم الدعوي الهام.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بأن يتم الاهتمام بالقضايا المعاصرة التي تشغل بال الناس في حياتهم اليومية، وأن يتم التعامل معها بوسطية الإسلام والابتعاد عن التعقيد أو التشديد.

وانطلقت لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف «الإمام المفكر 175» الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معاني ، وذلك بإشراف مباشر من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.