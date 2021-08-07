عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ريهانا
ريهانا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.
 

قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال

هاجمت أسود، عددا من الأطفال في محمية شمال تنزانيا، فقتلت ثلاثة منهم بينما نجا الرابع بعد تعرضه لجروح.

 

كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ200 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 27.‏4 مليار جرعة حتى الآن.

 

ريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

 نجحت نجمة موسيقى «آر إن بي» في تعزيز العائدات التي جنتها في مجال الموسيقى من خلال الاستثمار في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، وباتت إيراداتها تتخطّى راهناً مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا وبيونسيه.

 

ألماني يجني ثروة كبير بسبب مساعدة ضحايا الفيضانات

ويساعد المزارع ماركوس فيبرفورث بشكل تطوعي منذ البداية في منطقة آر فايلر الألمانية على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي أيضاً، حيث يصور ويشارك مقاطع فيديو لتوفير معلومات حول الأوضاع في مناطق الكوارث ويتابعه آلاف المستخدمين ويشاركون منشوراته ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفيضانات
 

صدى البلد الموضوعات الجدل العالم الاخبار اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

عرض قبعته للبيع.. ألماني يجني ثروة كبير بسبب مساعدة ضحايا الفيضانات

الانتقال من الدفء للجليد..كيف تحول المناخ بسبب ثاني أكسيد الكربون قبل 30 مليون سنة؟

إسرائيل تتجه إلى الإغلاق الكامل وتأجيل الدراسة بسبب تفشي "دلتا"

أثناء عودتهم من المدرسة.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال

مغنية ورائدة أعمال.. ريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

في مقدمتها أمريكا.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم

نشرة المنوعات|حرائق تلتهم الغابات في اليونان بسبب الحر..عراقي يضرب أمه البالغة من العمر 100 عام.. وحبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب

الرحلة الأكثر تعقيدا.. ناسا تعلن انتهاء مهمتها في المريخ بنجاح

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الجيزة| نقل مركب خوفو في موكب ملكي.. وغلق 4 محال تجارية.. حملات مكثفة على المقاهي

عملية نقل مركب خوفو استغرقت 10 ساعات وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير

بعد رحيله.. 5 لحظات لا تنسى لـ ميسي مع برشلونة

حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ