نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال

هاجمت أسود، عددا من الأطفال في محمية شمال تنزانيا، فقتلت ثلاثة منهم بينما نجا الرابع بعد تعرضه لجروح.

كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ200 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 27.‏4 مليار جرعة حتى الآن.

ريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

نجحت نجمة موسيقى «آر إن بي» في تعزيز العائدات التي جنتها في مجال الموسيقى من خلال الاستثمار في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، وباتت إيراداتها تتخطّى راهناً مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا وبيونسيه.

ألماني يجني ثروة كبير بسبب مساعدة ضحايا الفيضانات

ويساعد المزارع ماركوس فيبرفورث بشكل تطوعي منذ البداية في منطقة آر فايلر الألمانية على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي أيضاً، حيث يصور ويشارك مقاطع فيديو لتوفير معلومات حول الأوضاع في مناطق الكوارث ويتابعه آلاف المستخدمين ويشاركون منشوراته ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفيضانات

