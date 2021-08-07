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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسوان لأفلام المرأة ناعيا دلال عبد العزيز:تركت رصيدا فنيا سيبقى في الذاكرة

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

تنعي إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والآسى الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت تاركة رصيدا فنيا سيبقي طويلا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.
 

وقالت إدارة المهرجان إن رحيل دلال عبدالعزيز خسارة كبيرة للفن المصري فهي واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمالا تعبر عن المجتمع وتناقش قضاياه في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

وأشارت إدارة المهرجان إلي أنه بجانب الموهبة الكبيرة لدلال عبد العزيز كممثلة فإنها كانت تجيد اختيار أعمالها ولم تحصر نفسها في نوعية معينة من الأدوار، حيث تألقت في الأعمال الكوميدية والاجتماعية وتعاونت مع كبار المخرجين والنجوم في السينما والمسرح والتليفزيون.
 

 الفنانة دلال عبدالعزيز من مواليد إحدى قرى محافظة الشرقية، وحاصلة علي بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت علي بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، ودبلومة فى العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتزوجت من الفنان الكبير سمير غانم وأنجبت منه ابنتيها دنيا وإيمي.
 

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل فى العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات" و"عصافير النيل"  و"كارما" و"بئر الخيانة"،  و"النوم في العسل"، و"مبروك وبلبل"، و"يا رب ولد"، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"آسف على الإزعاج"،  وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عرض هذا العام .

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