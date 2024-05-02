عزة أبواليزيد: مهرجان بردية يسعى لاستقطاب الشباب لميادين الإبداع |صور

قالت الكاتبة عزة أبو اليزيد، مؤسسة ومديرة مهرجان بردية لسينما الومضة، في لقاء خاص لـ«صدى البلد» إن المهرجان في فلسفته يسعى لاستقطاب الشباب المبدعين لميادين الإبداع في مواجهة ميادين التطرف التي تسعى لاستقطاب الشباب.

وعبرت مديرة المهرجان عن سعادتها بانطلاق الدورة الأولى لمهرجان بردية، تدعو الجمهور والنجوم بمشاهدة عروض شبابية للشباب، كما قدّمت الشكر لكل من ساهم في إخراج الدورة الأولى للمهرجان.

وكرّم المهرجان نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية.. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم في صناعة السينما.

والمكرمون هم: الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف".

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

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