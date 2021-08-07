أحمد موسى: مصر لديها القدرة على تنظيم الأولمبياد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستطيع استضافة دورة الألعاب الأولمبية، نظرًا للإمكانيات الهائلة والبنية التحتية للملاعب المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها صالات عديدة على أعلى مستوى ويمكن أن تقام أكثر من مباراة في نفس الموعد.

وتابع أحمد موسى، إن مصر لديها قدرة النقل وامكانيات التصوير المتطورة الهائلة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة الآن عكس السابق، قائلًا: «مصر تقدر».

وطالب المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، بضرورة تطبيق دوري الجامعات الأمريكية لتكوين قاعدة رياضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من تبادل الخبرات واستقدام مدربين أجانب لنصل إلى المستوى العالمي.

وكشف المهندس شريف العريان أن الـ 133 لاعب شاركوا في أولمبياد طوكيو كانوا يضعون مصر نصب أعيانهم وحصدت البعثة 6 ميداليات متنوعة.

أشار إلى أن فريال أشرف بذلت أقصى ما لديها في المباراة النهائية وحصدت الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه، وكانت من ضمن التوقعات لحصد ميدالية في الكاراتيه.

واستطرد هشام العريان أن جيانا فاروق تعرضت للظلم في الأولمبياد لكنها قدمت مباراة كبيرة ونجحت في النهاية حصد ميدالية برونزية في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه وهي أول ميدالية في الكاراتيه لمصر.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن جيانا فاروق سوف تحمل علم مصر في حفل ختام الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو حتى غدا الأحد 8 أغسطس الجاري.

وقال سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح بعد حصد 6 ميداليات أولمبية هي الأكبر في تاريخ البعثات المصرية في المنافسات الأولمبية.

وأوضح شريف العريان أن أصعب لحظة مرت علىّ هي فوز البطل أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث، مؤكدا أن كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير.

وذكر سكرتير عام اللجنة الأولمبية أن هناك 11050 لاعب يشاركون في الأولمبياد من كل دول العالم، يتنافسون على حصد 1000 ميدالية.

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 حققت اليوم ميداليتين ذهبية وفضية في مسك ختام الأولمبياد.

واختتم شريف العريان قائلا إنه سيتم إعداد التقرير النهائي عن أولمبياد طوكيو لعرضها فور عودة البعثة المصرية من طوكيو.

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 حققت اليوم ميداليتين ذهبية وفضية في مسك ختام الأولمبياد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة الأولمبية تعرف جيدا إمكانيات اللاعبين وبذلت البعثة المصرية أقصى ما في جهدهم في المنافسات.

وكشف المهندس شريف العريان أن الـ 133 لاعب شاركوا في أولمبياد طوكيو كانوا يضعون مصر نصب أعيانهم وحصدت البعثة 6 ميداليات متنوعة.

وأشار إلى أن فريال أشرف بذلت أقصى ما لديها في المباراة النهائية وحصدت الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه، وكانت من ضمن التوقعات لحصد ميدالية في الكاراتيه.

واستطرد هشام العريان أن جيانا فاروق تعرضت للظلم في الأولمبياد لكنها قدمت مباراة كبيرة ونجحت في النهاية حصد ميدالية برونزية في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه وهي أول ميدالية في الكاراتيه لمصر.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن جيانا فاروق سوف تحمل علم مصر في حفل ختام الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو حتى غدا الأحد 8 أغسطس الجاري.

وقال سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح بعد حصد 6 ميداليات أولمبية هي الأكبر في تاريخ البعثات المصرية في المنافسات الأولمبية.

وأوضح شريف العريان أن أصعب لحظة مرت علىّ هي فوز البطل أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث، مؤكدا أن كل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب إنجاز كبير.

وذكر سكرتير عام اللجنة الأولمبية أن هناك 11050 لاعب يشاركون في الأولمبياد من كل دول العالم، يتنافسون على حصد 1000 ميدالية.

وطالب شريف العريان بضرورة وجود نظام مثل دوري الجامعات الأمريكية يكون قاعدة رياضية قوية ويتم اكتشاف العديد من العناصر، متابعا أنه لابد من تبادل الخبرات واستقدام مدربين أجانب لنصل إلى المستوى العالمي.

واختتم شريف العريان قائلا إنه سيتم إعداد التقرير النهائي عن أولمبياد طوكيو لعرضها فور عودة البعثة المصرية من طوكيو.

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، إن قطر حققت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق لاعبين الأول مصري والثاني سوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللاعب المصري الذى حصد لقطر ميدالية هاجر منذ أن كان عمره 13 عاما ولم يكن بطلا حينها.

وأكد المهندس شريف العريان أن اللاعب الذى يترك بلده من أجل الأموال لا نريده أن يمثلنا، متابعا «مع ألف سلامة» لاعب يبحث عن الأموال ويترك بلده.



وأضاف أن الميدالية الأولمبية حافزا قويا لأى لاعب يشارك في البطولة، كاشفا أن مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية في الولايات المتحدة تبلغ 40 ألف دولار فقط.



أشاد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، بمنتخب اليد والذي حصل على المركز الرابع بمنافسات كرة اليد الرجال، بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

قال شريف العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن لاعبي منتخب اليد رجال لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن الجميع بذل جهدًا كبيرًا خلال البطولة.

وأضاف شريف العريان، أن لاعبي منتخب اليد يشعرون بالضيق بسبب عدم الفوز بميدالية في الأولمبياد، وأنهم طلبوا عدم حضور حفل ختام الدورة، غدًا الأحد 8 أغسطس الحالي، كنوع من العقاب لأنفسهم.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمتواجد حاليًا في طوكيو، أن لاعبي اليد طلبوا أيضًا من رئيس البعثة العودة إلى مصر يوم 9 أغسطس وعدم الانتظار حتى الموعد المحدد له يوم 11، حتى ولو دفعوا فارق قيمة التذكرة من حسابهم الخاص.



توجت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.



وتوجت فريال ، بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا زاريتسكا لتهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وأعربت فريال أشرف ، عن سعادتها بالتتويج بـ الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ووجهت فريال أشرف ، الشكر إلى والدتها بعد الفوز بالميدالية الذهبية بسبب دورها الكبير معها لتحقيق إنجاز كبير في دورة الالعاب الاولمبية.

وقالت فريال ، في تصريحاتها بعد الفوز بالذهبية : الحمد لله أشكر أمي هي السبب في الإنجاز ، دا إنجازك انتي مش أنا.

وكانت فريال، قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي.

وتعادلت فريال أشرف ، مع بطلة الجزائر لمياء معطوب بنتيجة 0_0 في المباراة الرابعة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على سادس ميدالية لمصر في طوكيو بحصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

وكانت فريال أشرف ، قد فازت على لاعبة سويسرا إيلينا كريسي 3-3 وذلك بأفضلية التسجيل في المباراة الثانية وفازت على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم خسرت أمام بطلة أيران بنتيجة 9-7 ثم تعادلت مع بطلة الجزائر لتحصل على 5 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وتلعب فريال أشرف ، ضمن المجموعة الثانية حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير، وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

واستطاعت مصر ، حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو، حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو ، وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020.

كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

كما تأهلت اللاعبة فريال أشرف ، في منافسات وزن + 61 كجم وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو الحجاري، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد.



وأخيراً تأهل كلا من عبد الله ممدوح في منافسات وزن -75 كجم و رضوى السيد في منافسات وزن- 55 كجم من خلال الكوتة الإفريقية ليصبح عدد لاعبي الكاراتيه المصري 5 لاعبين في الأولمبياد.