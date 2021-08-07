لأول مرة في تاريخ الكويت.. النيابة العامة تترافع عن متهم

في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، ترافعت النيابة العامة الكويتية عن متهم وليس ضده وطالبت ببراءته من التهم في الدعوى المرفوعة ضده.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قدمت النيابة العامة، مرافعة ماراثونية بكلمات مهيبة، تطرقت خلالها إلى حقبة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، بعد دفاعها عن المتهم فيصل الرندي في دعوى مرفوعة من إحدى أقارب الممثل “مسافر عبدالكريم” بتهمة الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت النيابة الكويتية مذكرة بدفاعها، بحسب صحيفة الرأي الكويتية ، مؤكدة أن القضية المطروحة لا تتصل بمصلحة مهدرة أو أخرى منسية، بقدر ما تمس تاريخنا في معناه ومبناه، وهو ما حدث يوم الثاني من أغسطس سنة 1990. فيما حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 21 أغسطس.

وتتلخص الواقعة، في الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد مغرد نشر في حسابه، أنه خدش اعتبارها، وأساء لها وقام بالمساس بكرامتها، فقضت المحكمة بتغريمه غيابيا 3 آلاف دينار، فطعن المتهم على الحكم، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بتغريمه 500 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، فطعن المتهم على الحكم من جديد، وتدخلت النيابة العامة متضامنة معه.