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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت توقع عقد تنفيذ أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد

صدى البلد

كشف مصدر كويتي مسؤول، أن شركة نفط الكويت وقعت عقد تنفيذ مسح زلزالي جديد ثلاثي الأبعاد لاكتشاف إمكانيات منطقة غرب الكويت ومنطقة مطربة من حيث احتياطات النفط والغاز مع شركة «بي جي بي»، الرائدة عالميا في المسح الزلزالي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي».

وقال المصدر بحسب صحيفة الأنباء، إن العقد الذي تم توقيعه مؤخرا بلغت قيمته 41 مليون دينار (ما يعادل 137 مليون دولار) وبمدة تنفيذ تصل الى حوالي 5 سنوات ما بين المسح الزلزالي الذي قد يستغرق عامين بالإضافة إلى مدة زمنية كافية لتحليل البيانات وتفسيرها.

وذكر المصدر ان بدء عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقة غرب الكويت و«مطربة» سيكون بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف: «تهدف هذه العمليات الى تنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة لتطوير الآبار المنتجة في حقل المناقيش وعبدلي وغيرها من الحقول، وتهدف هذه المسوحات الى تعزيز عمليات التطوير والفهم الأكبر للمكامن النفطية في المنطقة واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في تنفيذ المسوحات وإعطاء فهم أوضح لعمليات إدارة المكامن النفطية في المنطقة، مشددا على أن آخر مسح زلزالي تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995».

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وذكر أن المسح الزلزالي لمنطقة مطربة سيكون واعدا كذلك خصوصا ان المنطقة منفصلة في شمال غرب الكويت وتحتوي على إمكانيات نفطية وينبغي تطويرها واستكشافها بالطريقة المثلى.

وأوضح أن هذه المسوحات ستعطي بيانات مهمة جدا عن هذه المنطقة لأعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت الأرض، وهي تتميز بالدقة والعمق والمساحة.

نفط الكويت مسح زلزالي جديد ثلاثي الأبعاد منطقة غرب الكويت منطقة مطربة احتياطات النفط والغاز صحيفة الأنباء

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