لتقوية المناعة .. تمارين رياضية بسيطة باستخدام " الدمبلز "

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد ، 8-8-2021، تمارين رياضية بسيطة وخفيفة ، باستخدام " الدمبلز " ، لتقوية المناعة ، وخسارة الدهون .

وأوضحت الكابتن سارة ، أنه يمكن ممارسة تمارين رياضية فى المنزل ولا يشترط ممارستها فى الجيم .

وأشارت إلى أن هناك تمارين رياضية تحرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم ، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة .

وتابعت كوتش سارة، أن هناك تمارين رياضية ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أنها يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وأشارت إلى أن العديد من السيدات والرجال يعانون من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .

وقدمت كوتش سارة من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .



تمارين كمال الأجسام بالدمبل

ويختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.



وتمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.