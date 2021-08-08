أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 8-8-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم الأحد 8-8-2021،وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الأسماك بسوق العبور

سجلت أسماك البلطي"1" من 21-23 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-20 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

اقرأ أيضًا..

بدء تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة حدائق أكتوبر



وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 اليوم الأحد فى سوق العبور نحو 60-100 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 60-70 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 55-65 جنيه للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل سمك المرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 47-53 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري3 اليوم الأحد فى سوق العبور.. بين 90 -170 جنيها للكيلو.

