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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيعود مجددا.. ترامب قد يترشح لرئاسة أمريكا عام 2024

ترامب
ترامب

قال شون سبايسر السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير سيرشح نفسه مجددًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

 

وادعى سبايسر، هذا خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر"، قائلًا إن ترامب مهتم بالسباق الانتخابي المقبل و"سيشارك".

 

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وبحسب ما ورد في المقابلة، أشار سبايسر إلى أن شهية ترامب للانتخابات الرئاسية تزايدت خلال الأشهر الماضية، بعد رؤية تعامل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع العديد من القضايا مثل الهجرة.

 

ولفت سبايسر عن ترشح ترامب: "قبل شهرين، لم أكن متأكدًا.. الآن.. يجب أن يكون هناك شيء من شأنه إبعاده".

 

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان سبايسر يدلي برأيه أو ما إذا كان تحدث إلى ترامب عن الترشح أو تعرف على الأمر من دائرته الداخلية، أو معلومات مماثلة.

 

وجاءت تصريحات سبايسر الأخيرة وسط تكهنات مستمرة بشأن خطط ترامب السياسية بعد خسارته أمام بايدن في انتخابات 2020، حيث لم يؤكد الرئيس السابق رسميا ما إذا كان سيترشح مرة أخرى.

 

لكن سبايسر أوضح أن ترامب لديه 102 مليون دولار من أموال الحملة على ما يبدو وعمل على إنقاص وزنه والحفاظ على معدلات الموافقة عليه بعد انتخابات 2020 عالية قبل ترشحه الثالث المحتمل للرئاسة.

شون سبايسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية رئاسة أمريكا أمريكا

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