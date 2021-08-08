الإمارات تسجل 1410 إصابات جديدة بـ كورونا

كورونا في الإمارات

سجلت دولة الإمارات اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورنا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سجلت وزارة الصحة اليوم، الأحد، 1,410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 274,480 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 692,964 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,975 حالة.

‌‎كما أشارت الوزارة إلى شفاء 1,399 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 669,953 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، إلى ضرورة الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس كوفيد-19 البالغة 65 درهماً للعينة الواحدة، حيث يشمل ذلك أخذ وفحص العينة وإصدار تقرير بالنتيجة سواء كانت الخدمة عاجلة أو عادية، وذلك وفقاً لما جاء في التعميم رقم (108) لسنة 2021.



وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، كما سيتم إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.