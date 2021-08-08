العراق.. نشوب حريق في مدينة طبية بكربلاء

أعلن مصدر أمني بالعراق، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق داخل مدينة الإمام الحسين الطبية في محافظة كربلاء.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إن "حريقا اندلع داخل مدينة الإمام الحسين الطبية في "وحدة الديلزة"، لكن تمت السيطرة عليه.

وأوضح المصدر الأمني أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف دون أي خسائر تذكر.

وكان حريق مروع اندلع منذ شهر، في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية جنوب العراق، وهو ما أثار غضب المواطنين بسبب سوء الإدارة في قطاع الصحة في البلاد بعد أشهر على مأساة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وأعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، أن حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، وصل إلى 92 قتيلا.