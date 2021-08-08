بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط فى فخ التعادل أمام طلائع الجيش

وقع نادي بيراميدز فى فخ التعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب جهاز الرياضة العسكري فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 2 عن طريق إبراهيم عادل بعد خطأ فادح من مدافعي طلائع الجيش في تمرير الكرة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الفريق استغله إبراهيم عادل ونجح في استخلاص الكرة ثم سدد كرة أرضية مباغتة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وأردك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 87 عن طريق ناصر منشي ، بعد ركلة ركنية لطلائع الجيش على يمين مرمى بيراميدز، نفذها مهند لاشين بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ناصر منسي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الي النقطة 43 محتلا المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش الي المركز السابع برصيد 38 نقطة ,

وأجري مدرب بيراميدز أول تغييراته الاضطرارية بخروج محمود وادي ودخول جون أنطوي في الدقيقة 13 .

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد عرقلة لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الفار علي الفةر واكد علي عدم وجود اى مخالفه لمهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 22 .



وضاع هدف محقق ضائع من بيراميدز بعد إنفراد من إبراهيم عادل بمرمى طلائع الجيش داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بشكل سئ أعلى العارضة العلوية فى الدقيقة 52 .

وفي الدقيقة 97 ، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد ناصف لاعب طلائع الجيش نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل قوي على لاعب بيراميدز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس .

ومن جهته، كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أسباب خروج الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى، من قائمة الفريق، لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.



وأوضح الطبيب، أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز منحه راحة إضافية؛ ليتم تأهيله بصورة جيدة، استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

وأكد أن إسلام عيسى، تعرض خلال التدريبات الأخيرة هو الآخر، لإصابة، عبارة عن التواء في الكاحل، فضَّل معها منحه راحة، وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وبالتالي خرج من القائمة.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع، لجهود الثنائي “أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا”؛ بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة، في لقاء الإسماعيلي الأخير.