باقة ورد والد "ميجان ماركل" في عيد ميلادها تقابل بالتجاهل والرفض

حاول "توماس ماركل" والد "ميجان ماركل" أن يعيد المياه إلى مجاريها مع ابنته، عبر أرسل دستة من الزهور الحمراء يتوسطها وردتان باللون الأصفر في دلالة رمزية لحفيديه "آرشي" و"ليليبيث ديانا" لـ "ميجان" في عيد ميلادها الأربعين، ومرفق بالورود تهنئة رقيقة "عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك أيام سعيدة مبهجة"، في كلمات موجزة تعبر عن حبه واشتياقه لابنته وحفيديه، إلا أنه لم يتلق أي رد وقوبل بالتجاهل التام.



ئووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" يخاف الجد العجوز أن يموت دون أن يرى حفيديه خاصة وأن صحته آخذة في التدهور وسيحاول طرق كل السبل لرؤيتهم حتى أنه هدد باللجوء إلى الطرق القانونية لرؤية أحفاده، قائلا "آرشي وليلي طفلان صغيران ليس لهما علاقة بسلوك هاري وميجان السيء، ليس لهم في السياسة ولا قطع شطرنج تتحرك وفقا للعبة، هم ليسوا جزءا من اللعبة كما أنهم من العائلة المالكة ولهم كل الحقوق الملكية، في القريب العاجل سأتقدم بالتماس لمحاكم كاليفورنيا من أجل حق رؤية أحفادي"



الجدير بالذكر أن علاقة "ميجان" بوالدها منقطعة منذ زمن بعيد وترفض الرد على مكالماته أو رسائله، وقالت في برنامج "أوبرا" إن والدها خانها وتجد صعوبة في التقرب مرة ثانية معه، وتوترت العلاقة بين الأب وابنته في الآونة الأخيرة بصورة أكبر وأوضح بعد كل تصريح يصدر عن "ميجان" تعبر فيه عن مدى رفضها لوالدها.