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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط حرامي أسطوانات البوتاجاز بمنازل بنها في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن أهالى قرية طحلة التابعة لمركز بنها فى القليوبية من ضبط لص أثناء سرقة أسطوانة بوتاجاز من أحد المنازل بالقرية وتم تسليمه لمركز بنها وتولت النيابة التحقيق. 


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز بنها، يفيد بضبط لص أثناء قيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل أحد المنازل بالقرية، وتمكن الأهالى من ضبط المتهم وتسليمه لمركز شرطة بنها، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق. 


من ناحية اخرى لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع جاره في قرية الدير بطوخ فى القليوبية بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فيما ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وأمرت النيابة بحبس المتهم وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.


تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من مركز شرطة طوخ بوصول جثة المجني عليه "أحمد ز. ل." 26 سنة عامل.


بالفحص تبين أن وراء الوقعة حلاق يدعى "محمد ا. ع." 30 سنة وأن المتهم والمجني عليه يقيمان في شارع الصهاريج بالدير مركز طوخ وحدثت مشاجرة بينهما بسبب الأطفال وتدخل المجني عليه لفضها ، فنشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بمصرع المجني عليه.


وعلى الفور تم نقل الجثة للمشرحة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتولت النيابة التحقيق.


وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، قد اعتمد حركة التنقلات الداخلية  لمأموري مراكز وأقسام المديرية ، وشملت الحركة تكليف العقيد أحمد سالم مأموراً لقسم ثان شبرا الخيمة والعقيد محمد غيث مأموراً لمركز قليوب.


كما تم تكليف  العميد انور حشيش مأموراً لمركز شرطة القناطر الخيرية  والعقيد ناصر الجمال مأموراً لقسم قها، والعميد إسماعيل عبدالله مأموراً لقسم الخصوص.


وشملت الحركة تكليف العقيد محمد عبد الله السايح رئيساً لمباحث القليوبية، والمقدم كريم إبراهيم رئيساً لمباحث حماية الأداب ، والعقيد محمد سامي رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبراالخيمة
كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 ، حيث تولى اللواء محسن شعبان مديرًا لأمن القليوبية ، خلفًا للواء فخر الدين العربي.


وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اعتمد الحركة الداخلية لضباط البحث الجنائى بالقليوبية وشملت الحركة تكليف المقدم أمير الكومى رئيساً لقسم ثان بنها، ونقل الرائد احمد حمدى للإدارة العامة للمخدرات، وتكليف الرائد محمد عبدالله السايح بإدارة البحث الجنائي بالقليوبية
كما تم تكليف الرائد محمود إسماعيل رئيساً لمباحث الخانكة، والمقدم احمد عبدالمنعم لمركز بنها، والنقيب محمد شديد رئيساً لمركز شرطة شبين القناطر.


وشملت الحركة تكليف الرائد مصطفى دياب رئيساً لمركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيساً لمركز كفر شكر. 
كما تم تكليف الرائد وائل عابدين لرئاسة قسم الخانكة والرائد محمود إسماعيل رئيساً لمركز الخانكة والرائد حازم الخيال رئيسا لقسم الخصوص والمقدم احمد عسر رئيساً لقسم أول شبرا الخيمة. 
كما تم تكليف المقدم محمد فتحى رئيساً لمركز طوخ والرائد يوسف الشامى رئيسا لقسم العبور والرائد حسام الحسينى رئيسا لقسم قها. 


كما تم تكليف المقدم محمد سعد وكيلاً لإدارة مرور القليوبية والمقدم رامي سعد رئيسا لمباحث المرور، والنقيب محمد مختار وكيلا لمباحث المرور، والمقدم محمود علام رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية.

القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة مديرية امن القليوبية اسطوانات البوتاجاز خلافات الجيرة

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