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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرعة مخدرات زائدة وراء مقتل عاطل فى القليوبية

جثة
جثة

عثر أهالى قرية طحا بشبين القناطر فى القليوبية على جثة لعاطل بأحد الأراضي الزراعية بالقرية إثر تناول جرعة مواد مخدرة، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

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مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شبين القناطر، يفيد ببلاغ أهالى قرية طحا بالعثور على جثة لشخص وبجواره مواد مخدرة "حقن" بأرض زراعية.


وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى " أ. م.م" 32 سنة عاطل ومقيم قرية طحا بدائرة المركز، وتوفى إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، تم تحويل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق. 


من ناحية أخرى اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية  لمأموري مراكز وأقسام المديرية ، وشملت الحركة تكليف العقيد أحمد سالم مأموراً لقسم ثان شبرا الخيمة والعقيد محمد غيث مأموراً لمركز قليوب.


كما تم تكليف  العميد انور حشيش مأموراً لمركز شرطة القناطر الخيرية  والعقيد ناصر الجمال مأموراً لقسم قها، والعميد إسماعيل عبدالله مأموراً لقسم الخصوص. 


وشملت الحركة تكليف العقيد محمد عبد الله السايح رئيساً لمباحث القليوبية، والمقدم كريم إبراهيم رئيساً لمباحث حماية الأداب ، والعقيد محمد سامي رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبراالخيمة.


كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 ، حيث تولى اللواء محسن شعبان مديرًا لأمن القليوبية ، خلفًا للواء فخر الدين العربي.


وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اعتمد الحركة الداخلية لضباط البحث الجنائى بالقليوبية وشملت الحركة تكليف المقدم أمير الكومى رئيساً لقسم ثان بنها، ونقل الرائد احمد حمدى للإدارة العامة للمخدرات، وتكليف الرائد محمد عبدالله السايح بإدارة البحث الجنائي بالقليوبية.


كما تم تكليف الرائد محمود إسماعيل رئيساً لمباحث الخانكة، والمقدم احمد عبدالمنعم لمركز بنها، والنقيب محمد شديد رئيساً لمركز شرطة شبين القناطر. 


وشملت الحركة تكليف الرائد مصطفى دياب رئيساً لمركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيساً لمركز كفر شكر. 


كما تم تكليف الرائد وائل عابدين لرئاسة قسم الخانكة والرائد محمود إسماعيل رئيساً لمركز الخانكة والرائد حازم الخيال رئيسا لقسم الخصوص والمقدم احمد عسر رئيساً لقسم أول شبرا الخيمة. 


كما تم تكليف المقدم محمد فتحى رئيساً لمركز طوخ والرائد يوسف الشامى رئيسا لقسم العبور والرائد حسام الحسينى رئيسا لقسم قها. 


كما تم تكليف المقدم محمد سعد وكيلاً لإدارة مرور القليوبية والمقدم رامي سعد رئيسا لمباحث المرور، والنقيب محمد مختار وكيلا لمباحث المرور، والمقدم محمود علام رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية.


كان اللواء محسن شعبان يتولى منصب مساعد لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، قبل تصعيده نائبًا لمدير أمن الشرقية، كما حصل مدير أمن القليوبية الجديد على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة تكريمًا لجهوده خلال الفترة الماضية.

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