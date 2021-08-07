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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الحركة الداخلية لضباط البحث الجنائى بالقليوبية وشملت الحركة تكليف المقدم أمير الكومى رئيساً لقسم ثان بنها، ونقل الرائد احمد حمدى للإدارة العامة للمخدرات، وتكليف الرائد محمد عبدالله السايح بإدارة البحث الجنائي بالقليوبية. 

 

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ننشر حركة تنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية


كما تم تكليف الرائد محمود إسماعيل رئيساً لمباحث الخانكة، والمقدم احمد عبدالمنعم لمركز بنها، والنقيب محمد شديد رئيساً لمركز شرطة شبين القناطر. 


كما شملت الحركة تكليف الرائد مصطفى دياب رئيساً لمركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيساً لمركز كفر شكر. 


كما تم تكليف الرائد وائل عابدين لرئاسة قسم الخانكة والرائد محمود إسماعيل رئيساً لمركز الخانكة والرائد حازم الخيال رئيسا لقسم الخصوص والمقدم احمد عسر رئيساً لقسم أول شبرا الخيمة. 


كما تم تكليف المقدم محمد فتحى رئيساً لمركز طوخ والرائد يوسف الشامى رئيسا لقسم العبور والرائد حسام الحسينى رئيسا لقسم قها. 


كما تم تكليف المقدم محمد سعد وكيلاً لإدارة مرور القليوبية والمقدم رامي سعد رئيسا لمباحث المرور، والنقيب محمد مختار وكيلا لمباحث المرور، والمقدم محمود علام رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية

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