نشرة أخبار الحوادث.. مديريات الأمن تعلن حركة تنقلات الضباط الداخلية.. شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، وجاء أبرزها كما يلي:

اعتماد الحركة الداخلية لضباط مباحث مديرية أمن الأقصر

أعلنت مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط البحث الجنائي بالمديرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



بالأسماء .. ننشر حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء محمد شرباش ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حركة التنقلات الداخلية للضباط بسوهاج وجاءت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



مدير أمن الغربية يعتمد حركة تنقلات بين الضباط

اعتمد اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية حركة ضباط مباحث والنظام الوحدات بالأقسام والمراكز؛ وتضمنت الحركة تحريك عدد من الضباط من وإلى الأقسام والمراكز .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب فى سيارة أعلى كوبري ٦ أكتوبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

"أنا قتلت مراتى ياناس بلغوا الشرطة" كانت هذه آخر كلمات المتهم محمد شقاوة بقتل زوجته طعنا بالسكين أمام أطفالها بمنطقة ميت نما دائرة مركز قليوب فى القليوبية، للمواطنين وأهالي المنطقة عقب ارتكابه الواقعة ثم حاول المتهم الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الشقة بالطابق السابع ولكن تم السيطرة عليه وضبطه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.