اعتماد الحركة الداخلية لضباط مباحث مديرية أمن الأقصر

أعلنت مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط البحث الجنائي بالمديرية

وشملت الحركة تكليف المقدم محمود حامد، رئيسًا لمباحث مركز القرنة، الرائد محمد زكريا رئيسًا لمباحث مركز الأقصر، والرائد أحمد حسين رئيسًا لمباحث مركز إسنا.

و تكليف العميد محمد الحسين رئيس وحدة تنفيذ الاحكام، رائد محمود حلمي رئيس مباحث الترحيلات،

وتم تجديد الثقة في المقدم مصطفى مهران رئيس مباحث المرور، والرائد محمد اسماعيل رئيسًا لمباحث شرطة المرافق و المقدم أحمد المراغي رئيسًا لمباحث مركز ارمنت، والرائد أحمد جادو رئيسًا لمباحث البندر.