جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بالمسار السياحي

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، ظهر اليوم قبيل صلاة الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها طريق المسار السياحي ومدخل الأقصر من الناحية الجنوبية وطريق العوامية، حيث تفقد الأسوار الجاري عملها على الطريق السياحي، ووجه بالاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.
وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، استأنف محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، والمسندة إلى جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وذلك بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما وجه سيادته بمتابعة أعمال طلاء الواجهات والاهتمام بالأسطح أعلى المنازل،
محافظ الأقصر يتفقد طريق المطار
كما تفقد محافظ الأقصر، طريق المطار موجهاً بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.
واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس الاستشاري المسؤل عن المشروع، حيث طلب المحافظ تعديل بعض الميادين بطريق المطار بصورة تتلائم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، وكان ذلك بحضور العميد ضياء ماهر مدير ادارة المرور، حيث سيتم مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية.
كما وجه محافظ الأقصر، بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الاصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق.
رافق المحافظ خلال جولته، كلا من لواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤلي المتابعة الميدانية.