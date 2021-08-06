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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بالمسار السياحي

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، ظهر اليوم قبيل صلاة الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها طريق المسار السياحي ومدخل الأقصر من الناحية الجنوبية وطريق العوامية، حيث تفقد الأسوار الجاري عملها على الطريق السياحي، ووجه بالاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.


وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، استأنف محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، والمسندة إلى جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وذلك بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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كما وجه سيادته بمتابعة أعمال طلاء الواجهات والاهتمام بالأسطح أعلى المنازل، 

 

محافظ الأقصر يتفقد طريق المطار 


كما تفقد محافظ الأقصر، طريق المطار موجهاً بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.

 

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس الاستشاري المسؤل عن المشروع، حيث طلب المحافظ تعديل بعض الميادين بطريق المطار بصورة تتلائم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، وكان ذلك بحضور العميد ضياء ماهر مدير ادارة المرور، حيث سيتم مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية.
كما وجه محافظ الأقصر، بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الاصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق.


رافق المحافظ خلال جولته، كلا من لواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤلي المتابعة الميدانية.

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الأقصر محافظ الأقصر المتابعة الميدانية مطار شرطة المرافق النظافة والتجميل أعمال النظافة والتجميل سياحي الطريق السياحى

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