عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. ننشر حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن سوهاج

اللواء محمد شرباس
اللواء محمد شرباس

اعتمد اللواء محمد شرباش ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حركة التنقلات الداخلية للضباط بسوهاج وجاءت على النحو التالي :

وجاءا الحركة بالنسبة لمأمورى أقسام الشرطة كالاتى:

العميد ياسر أبو كريشه ، مأمور قسم شرطة طهطا

العميد محمد طبيبه ، مأمور مركز شرطة طهطا

العميد وائل منصور ، مأمور مركز شرطة طما

العميد على أبو الفضل ، مأمور مركز شرطة جهينه

العميد أحمد عبدالعزيز ، مأمور مركز شرطة المراغه

المقدم يوسف عبدالجابر ، مأمور مركز جزيرة شندويل

العميد مصطفى سعيد ، مأمور مركز المنشأة

العقيد عبد المعز أبو سحلى ، مأمور مركز شرطة ساقلته

العميد وائل مراد ، مأمور شرطة مركز سوهاج

العميد تامر أبو خطوه ، مأمور شرطة قسم أول سوهاج

العميد مصطفى أبو على ، مأمور شرطة قسم ثان سوهاج

العميد شريف إسماعيل ، مأمور شرطة مركز اخميم

العقيد محمد ثروت ، مأمور مركز شرطة العسيرات

العميد مصطفى رفيق ، مأمور شرطة مركز جرجا

المقدم أشرف علاء ، مأمور شرطة بندر جرجا

العميد هيثم شحاته ، مأمور شرطة مركز البلينا

العميد محمد سمير ، مأمور شرطة دار السلام

 

وتضمنت حركة ضباط المباحث الأتي :

اللواء محمد زين ، مدير المباحث الجنائية

الرائد أحمد تعليب ، رئيس مباحث شرطة مركز طما

الرائد محمد جادالله ، رئيس مباحث شرطة قسم طهطا

الرائد موسي القاضى ، رئيس مباحث شرطة مركز طهطا

الرائد محمد عبدالسلام ، رئيس مباحث شرطة مركز المراغه

الرائد اسلام كريم ، رئيس مباحث شرطة مركز جزيرة شندويل

الرائد اسلام حمزه ، رئيس مباحث شرطة مركز سوهاج

الرائد أحمد صقر ، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج

الرائد اسلام عجاج ، رئيس مباحث قسم أول سوهاج

الرائد أحمد الكاشف ، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته.

الرائد محمد حمادى ، رئيس مباحث شرطة قسم سوهاج الجديدة

الرائد ابراهيم صقر ، رئيس مباحث شرطة مركز اخميم

الرائد أحمد رمضان ، رئيس مباحث شرطة مركز المنشأة

الرائد محمد ابو العطا ، رئيس مباحث شرطة مركز العسيرات

الرائد أحمد عبدالمطلب ، رئيس مباحث شرطة قسم جرجا

الرائد هيثم الحجيجى ، رئيس مباحث شرطة مركز جرجا

النقيب محمد السيد ، رئيس مباحث شرطة مركز البلينا

المقدم المزمل نافع ، رئيس مباحث شرطة مركز دار السلام

وزير الداخلية حركة التنقلات الداخلية للضباط قسم شرطة مباحث شرطة حركة تنقلات الداخلية

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

عاجل.. ميسي يختار الانتقال لـ باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ