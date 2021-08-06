بالأسماء .. ننشر حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء محمد شرباش ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حركة التنقلات الداخلية للضباط بسوهاج وجاءت على النحو التالي :
وجاءا الحركة بالنسبة لمأمورى أقسام الشرطة كالاتى:
العميد ياسر أبو كريشه ، مأمور قسم شرطة طهطا
العميد محمد طبيبه ، مأمور مركز شرطة طهطا
العميد وائل منصور ، مأمور مركز شرطة طما
العميد على أبو الفضل ، مأمور مركز شرطة جهينه
العميد أحمد عبدالعزيز ، مأمور مركز شرطة المراغه
المقدم يوسف عبدالجابر ، مأمور مركز جزيرة شندويل
العميد مصطفى سعيد ، مأمور مركز المنشأة
العقيد عبد المعز أبو سحلى ، مأمور مركز شرطة ساقلته
العميد وائل مراد ، مأمور شرطة مركز سوهاج
العميد تامر أبو خطوه ، مأمور شرطة قسم أول سوهاج
العميد مصطفى أبو على ، مأمور شرطة قسم ثان سوهاج
العميد شريف إسماعيل ، مأمور شرطة مركز اخميم
العقيد محمد ثروت ، مأمور مركز شرطة العسيرات
العميد مصطفى رفيق ، مأمور شرطة مركز جرجا
المقدم أشرف علاء ، مأمور شرطة بندر جرجا
العميد هيثم شحاته ، مأمور شرطة مركز البلينا
العميد محمد سمير ، مأمور شرطة دار السلام
وتضمنت حركة ضباط المباحث الأتي :
اللواء محمد زين ، مدير المباحث الجنائية
الرائد أحمد تعليب ، رئيس مباحث شرطة مركز طما
الرائد محمد جادالله ، رئيس مباحث شرطة قسم طهطا
الرائد موسي القاضى ، رئيس مباحث شرطة مركز طهطا
الرائد محمد عبدالسلام ، رئيس مباحث شرطة مركز المراغه
الرائد اسلام كريم ، رئيس مباحث شرطة مركز جزيرة شندويل
الرائد اسلام حمزه ، رئيس مباحث شرطة مركز سوهاج
الرائد أحمد صقر ، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج
الرائد اسلام عجاج ، رئيس مباحث قسم أول سوهاج
الرائد أحمد الكاشف ، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته.
الرائد محمد حمادى ، رئيس مباحث شرطة قسم سوهاج الجديدة
الرائد ابراهيم صقر ، رئيس مباحث شرطة مركز اخميم
الرائد أحمد رمضان ، رئيس مباحث شرطة مركز المنشأة
الرائد محمد ابو العطا ، رئيس مباحث شرطة مركز العسيرات
الرائد أحمد عبدالمطلب ، رئيس مباحث شرطة قسم جرجا
الرائد هيثم الحجيجى ، رئيس مباحث شرطة مركز جرجا
النقيب محمد السيد ، رئيس مباحث شرطة مركز البلينا
المقدم المزمل نافع ، رئيس مباحث شرطة مركز دار السلام