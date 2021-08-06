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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حركة تنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية

شعار مديرية الأمن
شعار مديرية الأمن

اعتمد اللواء جمال لاشين، مدير أمن الإسماعيلية،اليوم، حركة التنقلات الداخلية. 


شملت الحركة تعيين المقدم مروان الطحاوي رئيساً لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء علي الرائد أنور القاضي رئيساً لمباحث أول وتعيين المقدم حازم حسام رئيساً لمباحث قسم ثان والمقدم محمد البرماوي رئيساً لمباحث قسم ثالث.


كما شملت الحركة تعيين الرائد مصطفى سلامة لمركز القنطرة شرق والمقدم محمد سكر رئيساً لمباحث القنطرة غرب والمقدم محمد يونس رئيساً لمباحث مركز أبوصوير والرائد سليمان عيسي رئيساً لمباحث فايد.


وشملت الحركة تعيين الرائد محمد فؤاد رئيساً لمباحث التل الكبير والرائد محمد سالم رئيساً لمباحث القصاصين والرائد حسن رضوان رئيساً لمباحث المرور وتعيين المقدم محمد سليمان رئيساً لمكتب تحريات المديرية والمقدم محمد هشام رئيساً لمباحث الأحداث.


كما تم تعيين الرائد أحمد جمال رئيساً لمباحث الآداب والرائد أشرف جمال لمباحث تنفيذ الأحكام والمقدم خالد صبرة لمباحث الهجرة غير الشرعية والمقدم عادل الجزار رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم اسلام العربي لمباحث تأمين الطرق والمقدم تامر عبد العال رئيساً لمباحث الأموال العامة.
 

مديرية امن الاسماعيلية حركة تنقلات

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