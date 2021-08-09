وزير الإسكان: «حياة كريمة» مسئولية كبيرة وسنوفر المطلوب في الوقت المناسب وبجودة عالية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم التحسين الداخلي لأسلوب العمل وأدواته والأدوار المختلفة هدفه الوحيد توصيل خدمة مناسبة للمواطن، في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تقديم وتوصيل كميات مياه مناسبة للمواطنين وبجودة عالية و مضيفاً لا نألو جهدا في تكريس الجهود والموارد المالية للتطوير لتقديم خدمة تليق بالمواطن وبجودة عالية.

وأشار وزير الإسكان، خلال افتتاح المعامل المركزية بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مشروع حياة كريمة يتم على يد زملائنا في الجهاز التنظيمي ونحتاج معدلات أداء استثنائية للكثير من خدمات الصرف الصحي للكثير من أهالينا الذين حرموا منها لفترات طويلة، وتيسير حياة المواطن وأمانه الصحي.



وأضاف، المسئولية التي على عاتقنا كبيرة وسنوفر المطلوب في الوقت المناسب والجودة المناسبة والوصول للمناطق المحرومة بجودة عالية جدا جدا.

وافتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة في مجال التحاليل الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، والأوساط الترشيحية، وفقاً للمواصفات والمعايير المصرية والدولية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة التحاليل والقياس، وأحدث التقنيات على مستوى العالم بما يضمن جودة التحاليل، ودقة وسرعة النتائج، كما تضم المعامل نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمي وعملي وتدريبي، وتتكون المعامل المركزية من 5 معامل فرعية (مياه الشرب – الصرف الصحي والصناعي – الأوساط الترشيحية – القياسات الدقيقة – التطوير والجودة).

وتجول الوزير، ومرافقوه، بالمعامل المركزية، لتفقد مكوناتها، ومعاينة العمل على الطبيعة، حيث استمع إلى شرح وافٍ من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بالمعامل عن آلية عملها، ودورها في إنتاج كوب مياه آمن ونظيف للمواطن المصري، ومعالجة الصرف الصحي طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

