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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسمرات

حي الأسمرات: التيكت بجنيه واحد للعلاج بالمراكز الطبية .. فيديو

رئيس حي الأسمرات
رئيس حي الأسمرات

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه بحي الأسمرات يوجد شقة للمواطنين مفروشة بالكامل وبجميع الخدمات، حيث إن هناك متابعة من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الخدمات التي تقدم له.

 

وأضاف حسن الغندور خلال لقاء خاص ببرنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أربعة مراكز طبية، معقبا: "التيكيت بجنيه واحد بس للعلاج"، إضافة إلى وحدتي إسعاف لنقل المرضي فى حالة حدوث حوادث.

 

وتابع أنه يوجد مكتب صحة الأسمرات لتطعيم وتأييد مواليد الوفيات داخل مكتب الأسمرات، حيث أنه لا يخدم الحي فقط، بل ما يجاورها من المعادي ومدينة النصر لحسن أدائه، بالإضافة إلى أربع مدارس تعليمية ومدرسة للتعليم التكنولوجي خاصة بأبناء الأسمرات.

 

وأكد أنه يوجد منظومة للشباب والرياضة، حيث يوجد 3804 من الفتيات والفتيان الذين يمارسون كافة الأنشطة الرياضية مجانا، وترك الأبواب لمركز مكافحة الإدمان لجميع الأهالي هناك، وتوفير فرص عمل بعد الشفاء.

حي الأسمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي مراكز طبية مدارس تعليمية مركز مكافحة الإدمان الانشطة الرياضية

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