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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق لسفير روسيا بالقاهرة على استئناف الرحلات من بلاده لمصر

سفير روسيا بالقاهرة
سفير روسيا بالقاهرة

أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، جورجي بوريسينكو، عن أمله في أن يجد السياح الروس، الإقامة الآمنة والمريحة في مصر، عقب استئناف الحركة الجوية المباشرة بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر.

 

وقال السفير الروسي، في بيان للسفارة، إن العمل الكبير، الذي نفذته السلطات المصرية من أجل ارتفاع مستوى الأمن في المطارات القومية؛ حصل على تقدير عالي من قبل المتخصصون الروس.

 

وأضاف: بعد استئناف الطيران بين عاصمتينا عام 2018؛ اتفق رئيسا روسيا ومصر، خلال مكالمة هاتفية في 23 أبريل الماضي، على استئناف الحركة الجوية على النطاق الواسع، وبدأ التحضير المباشر، بتحديد مباني الوصول والسفر للركاب، وتجميع التطبيقات من الناقلات المهتمة، بالإضافة إلى الترتيبات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار وباء كورونا.
 

وتابع: انطلقت الطائرات التابعة لشركتي "روسيا" و"مصر للطيران" بأولى الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، أمس الإثنين 9 أغسطس، حيث تم استقبال الرحلات الروسية على أرض مصر، بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولاقت ترحيبا حارا من قبل ممثلي وزارات “السياحة والطيران المدني” والدبلوماسيون الروس.


وشارك في مراسم استقبال أولى الرحلات الروسية بمطار شرم الشيخ، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الذي أكد استعداد المحافظة لاستقبال الضيوف الروس. 

 

وشدد الطرفان على أن استئناف الحركة الجوية سيساعد التوطيد اللاحق للصدافة التقليدية ما بين الشعبين المصري والروسي.


وفي البداية تنطلق الطائرات الروسية الى الغردقة وشرم الشيخ من مطارات موسكو ولكن من المتوقع بعد ترتيب كل الإجراءات المتعلقة باستقبال الطائرات القادمة من روسيا؛ أن يزداد عدد الرحلات إلى العديد من الوجهات المصرية الأخرى.

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