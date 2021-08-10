موجز السوشيال ميديا:دنيا سمير غانم تودع والدتها بكلمات مبكية.. الشناوي يطمئن جمهوره

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ودعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها النجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مبكية،ونشرت صورة لهما من الذكريات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا معلقة من خلال صورتهما:"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي 💔 انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله".

طمأن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، جمهوره ومتابعيه ونشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها من المستشفى بألمانيا، ظهر بحالة جيدة.



وكتب الشناوي معلقا من خلال صوره:"لئن شكرتم لأزيدنكم 🙏 أولا الحمد لله علي كل شيء وشكر واجب لكل من إدارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي والجهاز الطبي لمنتخب مصر وعلي رأسهم الدكتور محمد أبو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن احمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر علي التعب والجهد المبذول وانشاالله لنا عوده قريبه 🙏 نلتقي علي خير بأمر الله شكراً".