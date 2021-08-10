أحمد الشناوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويشكر نادي بيراميدز..شاهد

أحمد الشناوي يطمئن جمهوره علي حالته الصحية

طمأن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، جمهوره ومتابعيه ونشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها من المستشفى بألمانيا، ظهر بحالة جيدة.



وكتب الشناوي معلقا من خلال صوره:"لئن شكرتم لأزيدنكم 🙏 أولا الحمد لله علي كل شيء وشكر واجب لكل من إدارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي والجهاز الطبي لمنتخب مصر وعلي رأسهم الدكتور محمد أبو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن احمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر علي التعب والجهد المبذول وانشاالله لنا عوده قريبه 🙏 نلتقي علي خير بأمر الله شكراً".

وأجرى الشناوي، جراحة الرباط الصليبي بإحدى المستشفيات الألمانية بعدما فضلت إدارة بيراميدز إجراء الحارس للجراحة بالخارج، على أن يعود خلال أيام ليبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة على أمل عودته إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن.

وحرص المهندس ممدوح عيد، على زيارة الشناوي في المستشفى للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية، والاطمئنان على نجاح الجراحة التي أجراها الحارس الدولي، حاملا معه رسائل الدعم والمحبة من مجلس إدارة النادي ومن زملائه اللاعبين ومن جميع أفراد أسرة نادي بيراميدز، مشيدا بالروح المعنوية العالية للحارس ومؤكدا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة من أجل العودة السريعة في الفترة المقبلة.