عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشناوي يطمئن جمهوره علي حالته الصحية

أحمد الشناوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويشكر نادي بيراميدز..شاهد

صدى البلد

طمأن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، جمهوره ومتابعيه ونشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها من المستشفى بألمانيا، ظهر بحالة جيدة.
 

وكتب الشناوي معلقا من خلال صوره:"لئن شكرتم لأزيدنكم 🙏 أولا الحمد لله علي كل شيء وشكر واجب لكل من إدارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي والجهاز الطبي لمنتخب مصر وعلي رأسهم الدكتور محمد أبو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن احمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر علي التعب والجهد المبذول وانشاالله لنا عوده قريبه 🙏 نلتقي علي خير بأمر الله شكراً".

وأجرى الشناوي، جراحة الرباط الصليبي بإحدى المستشفيات الألمانية بعدما فضلت إدارة بيراميدز إجراء الحارس للجراحة بالخارج، على أن يعود خلال أيام ليبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة على أمل عودته إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن.

 

وحرص المهندس ممدوح عيد، على زيارة الشناوي في المستشفى للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية، والاطمئنان على نجاح الجراحة التي أجراها الحارس الدولي، حاملا معه رسائل الدعم والمحبة من مجلس إدارة النادي ومن زملائه اللاعبين ومن جميع أفراد أسرة نادي بيراميدز، مشيدا بالروح المعنوية العالية للحارس ومؤكدا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة من أجل العودة السريعة في الفترة المقبلة.

نادي بيراميدز أحمد الشناوي إصابه أحمد الشناوي اللاعب أحمد الشناوي إدارة نادي بيراميدز

ترشيحاتنا

بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

اعرف السر.. واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم

حكم قضاء سنة الفجر بعد الفريضة أو طلوع الشمس؟ دار الإفتاء ترد

الولايات المتحدة تعلن المشاركة في المحادثات الأفغانية بالدوحة

القبض على شاب في المغرب بعد تشويهه جدارية للملك بالألوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الكاف يخطر الاتحاد المغربي باستبعاد الوداد من دوري الأبطال في تلك الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ