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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار عروض "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم للأسبوع الثاني

صدى البلد

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد 

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وزيرة الثقافة تتابع فعاليات صيف بلدنا وتشهد عرضا لفرقتي اسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية

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كفر الشيخ .. آلات شعبية بثاني ليالي "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم

الشافعي، حيث استقبل مصيف بلطيم بإقليم شرق الدلتا الثقافي عرضا فنيا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال والتي قدمت مجموعة متنوعة من اغانى التراث الشعبي ومنها أغاني على أول درجة من السلم، صبح الصباح، سير في طريقك سير، أم شال أحمر قطيفة، جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ والقيادات التنفيذية بمدينة بلطيم، جدير بالذكر استمرار العروض اسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.

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