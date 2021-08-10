استمرار عروض "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم للأسبوع الثاني

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد

الشافعي، حيث استقبل مصيف بلطيم بإقليم شرق الدلتا الثقافي عرضا فنيا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال والتي قدمت مجموعة متنوعة من اغانى التراث الشعبي ومنها أغاني على أول درجة من السلم، صبح الصباح، سير في طريقك سير، أم شال أحمر قطيفة، جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ والقيادات التنفيذية بمدينة بلطيم، جدير بالذكر استمرار العروض اسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.