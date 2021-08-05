كفر الشيخ .. آلات شعبية بثاني ليالي "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم

تواصلت احتفالات "صيف بلدنا" ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكل فئات المجتمع وأماكن التجمعات.

وتنظمها الإدارة الفنية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتابع جمهور مصيف بلطيم عرضا لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والتي قدمت باقة متنوعة من الفقرات الشعبية فى مديح رسول الله، وفقرة للفن الشعبي فى الموال والحكمة.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية العديد من أغاني الفلكلور المصري منها أغنية على بياعين العنب، أغنية يا نواعم يا تفاح، وفقرة بعنوان فكهاني، ورمش الهوا قالي، وأنشودة صلى الله على محمد من أداء المجموعة واختتمت بطلع البدر علينا وسط تفاعل وشغف كبير من الجمهور.

وتستمر الاحتفالات خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى نهاية الشهر.