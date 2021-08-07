وزيرة الثقافة تتابع فعاليات صيف بلدنا وتشهد عرضا لفرقتي اسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية

تابعت الفنانة الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالات صيف بلدنا الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في عدد من المحافظات الساحلية التي تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف حيث شهدت بقصر ثقافة الانفوشي عرضا لفرقتى اسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي في حضور الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما .

قالت عبد الدايم ان فعاليات صيف بلدنا تهدف الي تقديم المنتج الثقافي والفني للدولة الي اكبر عدد من الجمهور خاصة فى المحافظات الساحلية التى تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين من مختلف المحافظات مما يعد خطوة هامة علي طريق تحقيق العدالة الثقافية ، واشادت بالاقبال الجماهيري الكبير علي احتفالات صيف بلدنا بعروس المتوسط بالتطور النوعي والمستوي الفني لفرق الهيئة واشارت الي ان الابداع وسيلة فاعلة لتعزيز القيم الايجاببة بالمجتمع وصون الهوية من خلال دعم خطط اعادة احياء التراث الشعبي الذى يتميز بتعدده وثراءه ، وتابعت ان القوى الناعمة تمثل سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات وتعميق ثقافة السلام والحوار داخل المجتمعات الى جانب تأصيل وتقوية الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة .

ومن جانبه اكد الفنان هشام عطوة ان فعاليات صيف بلدنا تمتد في مختلف المحافظات الساحلية ومنها عروس المتوسط في ثلاثة قصور ثقافة هي الشاطبي ومصطفي كامل والانفوشي بجانب مجموعة من المواقع هي راس البر وجمصة في محافظة الدقهلية وبلطيم بكفر الشيخ و دمياط الجديدة وجاري الاعداد حاليا لنقل الفعاليات الي محافظة مطروح واشار عطوه ان هذا النشاط يقام بالتوازي مع انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري ساحل سليم بأسيوط ومشروع اهل مصر في ٩ محافظات .

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