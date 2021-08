Only Murders in the Building.. قصة مسلسل سيلينا جوميز الجديد

8/10/2021 10:34:14 AM

الثلاثاء 10/أغسطس/2021 - 10:34 ص 8/10/2021 10:34:14 AM

تستعد المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا جوميز لعرض مسلسلها الجديد Only Murders in the Building عبر منصة هولو يوم 31 أغسطس الجاري، ويطرح عالميا عبر منصة ديزني بلس.

أبطال مسلسل Only Murders In The Building

قصة مسلسل سيلينا جوميز

يشارك في بطولة Only Murders in the Building مع سيلينا جوميز نجمة ديزني الشهيرة، كل من ستيف مارتن، مارتن شورت، فانيسا أسبيلاجا، آرون دومينجيز، وعدد كبير من نجوم التلفزيون الأمريكي.

تدور أحداث مسلسل Only Murders in the Building حول مجموعة من الجيران الذين يتملكهم الهوس بالجريمة، يجدون أنفسهم متورطون في جريمة حقيقية وقعت داخل المبنى الذي يقيمون به في نيويورك.

عبرت سيلينا جوميز التي تبلغ من العمر 29 عاما في تصريحات إعلامية عن سعادتها للعودة إلى التلفزيون كشخص ناضج بعدما كرست نفسها لسنوات طويلة إلى مسلسلات ديزني التي بدأت الطريق معها وهي في عمر 15 عاما.

يشهد مسلسل Only Murders in the Building أول بطولة حقيقية لسيلينا جوميز في التلفزيون، وقالت في تصريحاتها لمجلة أنترتينمنت تونايت، إنها تحتاج لتقييم قدراتها التمثيلية في عمل حقيقي بعيدا عن مجال الترفيه الذي استغرقت فيه خلال السنوات الماضية.

في الوقت نفسه تعيش سيلينا جوميز قصة حب واضحة مع زميلها الممثل الشاب آرون دومينجيز، التي برزت علاماتها في كواليس تصوير مشاهدهما في المسلسل الكوميدي Only Murders in the Building.

والتقطت عدسات المصورين في مارس الماضي مجموعة من اللقطات للثنائي في نيويورك، وصفها موقع إنترتينمنت تونايت بأنها تظهر قصة حب حقيقية تعيشها جوميز.

ورغم الصور، قالت جوميز في تصريحات لصحيفة لوس أنجلوس من قبل، إنها ليست على علاقة بأحد في الوقت الحالي، لكنها ممتنة بعلاقتها العملية مع آرون دومينجيز.

ومازالت سيلينا جوميز متأثرة بأزماتها الشخصية، التي مرت بها خلال الفترة الماضية من حياتها ، منها مرورها بحالة انهيار عصبي نقلت على إثرها للمستشفى، ومرورها بحالة اكتئاب بزواج حبيبها السابق المغني جاستن بيبر، وفترة جائحة كورونا لم تكن هينة عليها بحسب تصريحاتها.