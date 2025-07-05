ملهاش مشاهدات | هجوم مثير من فارس حميدة على حمو بيكا لسبب صادم

انتقد مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة تصريحات المطرب حمو بيكا الذى ادلي بيها خلال الأيام الماضية بشأن حذف جميع اغاني المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر ،وطالبه بحذف أغاني المطرب على قدورة ايضا.

وكتب فارس حميدة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : “سمعت فيديو حمو بيكا وهو بيقول :”انا مامسحتش المهرجانات اللي عندي انا والمرحوم احمد عامر علشان حرام ..انا مسحتها علشان خلاص دا راجل اتوفى وملهاش لازمة ..وبيقول انا ماعتزلتش ومش هعتزل احنا مش بنعمل حاجة غلط ولا بنعمل حاجة حرام".



واستكمل:" يعني مامسحتهاش علشان حرام ..يعني كنت بتاخد اللقطة يعني ولا اي؟

ما يا جماعة انا عاوز اقولكم إن اصلا المهرجان ولا الاتنين اللي كانوا عند حمو بيكا حجات مش جايبة مشاهدات يعني ولا عاملة ترندات ..

يعني ياعم بيكا لو كانت مهرجانات من اللي جايبة ملايين المشاهدات عندك كنت هتمسحها بردو".

فارس حميدة يطلب من حمو بيكا حذف اغاني علي قدورة

وطلب فارس حميدة من حمو بيكا حذف جميع اغاني علي قدورة ايضا ، معلقا: "طب ما تمسح المهرجانات اللي فيها على قدورة ما الراجل تاب وتبرأ منها واظن ملهاش لازمة وجوده في المهرجانات بردو!

ثم إن هو اي اللي مش حرام ؟!" ..دا لو انت هتتكلم مثلاً زي اللي بيتكلموا في خلاف تحريم الموسيقى علشان يرضوا هواهم فا انتم كل اللي بتقولوه حرام تحريضاتكم وإيحائتكم الجنسية وكل حاجة بتعملوها حرام في حرام".

فارس حميدة ينتقد حياة مطربين المهرجانات

مبتعملوش حاجة غلط؟؟؟

كبريهات ديسكوهات مخدرات رقصات اختلاط حريم على رجالة زنا علاقات محرمة بتاكلوا في بعض لأجل المصلحة وما خفي كان اعظم واللي شاف مجال العوالم ودخل جواه هيعرف اللي بقوله وهيعرف إن ما خفي كان اعظم .. لو دا مش غلط امال اي الغلط ياعم حمو ؟؟

مش المصيبة إنك ترتكب ذنب او تعصي الله ..المصيبة انك تستحل دا وانك ترضي هواك إن دا مش غلط فتكمل في المعصية وانت مطمن ..بل تطلع تضل الناس كمان انت اعمل اللي انت عايزه لكن ما تضلش الناس لان اللي عندك ومتابعينك اكترهم ممكن يصدق كلامك ويصدق إن فعلاً انتم مبتعملوش حاجة غلط..

انا برد علشان استنيت حد يقول الكلام دا وللاسف ماحدش قاله .. إِن أُريدُ إِلَّا الإِصلاحَ مَا استَطَعتُ وَما تَوفيقي إِلّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيهِ أُنيبُ".