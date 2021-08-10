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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

صدى البلد

وبالرغم من تندر البعض على تلك الشهادة وبالرغم ان البعض يرى ذلك تراجع في الرأي . 
ولكني أرى أنه من رأى الحق وذهب إليه أفضل ممكن تكبر ورفض الاعتراف بالحق . 
وإن العودة للحق فضيلة 
1- فقد  دحض في شهادته  ما كان يزعمه الإخوان ومؤيديهم أن الجيش المصري يقتل بعضه .من أجل أن يظل السيسي في الحكم .
وذلك كانوا يقولونه ولا زالوا بسبب غبائهم  وعمي أبصارهم . 
واليوم اعترف الشيخ محمد حسان علي الملأ أن أنصار بيت المقدس والذين يسمون أنفسهم ولاية سيناء .
هم الذين  يقتلون جنود مصر الأبرياء في سيناء 
2- اعترف الشيخ أن الإخوان لم يفهموا الفرق بين الدولة والجماعة .. بالرغم أنه ما زال الإخوان يكرهون الدولة ويرون أنفسهم كانوا أنجح على الحكم وأن ذلك حقهم . 
3- أشار الشيخ حسان الى ضرورة المناقشة والوصول لعقل  الشباب المغيب وتغيير فكره 
وأنا أرى أن يقوم هو نفسه وأمثاله ممن أفسدوا فكر الشباب بالشرح وتغيير ذلك الفكر لأنهم من افسدوه .
4- أقر الشيخ أن مناهضة الدولة ومحاربة أجهزتها حرام .و إن الإخوان عندما أرادوا السلطة بالدم فقد  أخطأوا خطأ بليغا وارتكبوا الحرام  واعاثوا في الأرض فسادا . 
5- يجب أيضا  ان يعترف اتباع فكر هؤلاء الإخوان أنهم على خطأ خاصة بعد احتموا بدول اخري كانت تعادي مصر. والآن قد تصالحت قطر مع مصر. وتصالحت تركيا مع مصر .
وظلوا هم فقط  منبوذين كارهين لوطنهم مكروهين من المصريين الشرفاء 
6- قال الشيخ حسان  يجب على الأمة كلها  أن ترفع شأن الأزهر . وفعلا الأزهر مرفوع القامة والقيمة والهامة ولا يحتاج لرأى أحد  .
و لكن رأيه هذا طعنة في قلب الكارهين للأزهر من تابعي الفكر الإخواني وغيرهم من اعداء الدين ولعل الذين يسعون للإرهاب أن يفيقوا .
وختاما تحية مني  لكل إنسان عرف الحق فذهب إليه وعرف الباطل وتركه . فلا يجب أن نقول لمن أفاق لماذا كنت نائما .

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