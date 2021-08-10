كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

وبالرغم من تندر البعض على تلك الشهادة وبالرغم ان البعض يرى ذلك تراجع في الرأي .

ولكني أرى أنه من رأى الحق وذهب إليه أفضل ممكن تكبر ورفض الاعتراف بالحق .

وإن العودة للحق فضيلة

1- فقد دحض في شهادته ما كان يزعمه الإخوان ومؤيديهم أن الجيش المصري يقتل بعضه .من أجل أن يظل السيسي في الحكم .

وذلك كانوا يقولونه ولا زالوا بسبب غبائهم وعمي أبصارهم .

واليوم اعترف الشيخ محمد حسان علي الملأ أن أنصار بيت المقدس والذين يسمون أنفسهم ولاية سيناء .

هم الذين يقتلون جنود مصر الأبرياء في سيناء

2- اعترف الشيخ أن الإخوان لم يفهموا الفرق بين الدولة والجماعة .. بالرغم أنه ما زال الإخوان يكرهون الدولة ويرون أنفسهم كانوا أنجح على الحكم وأن ذلك حقهم .

3- أشار الشيخ حسان الى ضرورة المناقشة والوصول لعقل الشباب المغيب وتغيير فكره

وأنا أرى أن يقوم هو نفسه وأمثاله ممن أفسدوا فكر الشباب بالشرح وتغيير ذلك الفكر لأنهم من افسدوه .

4- أقر الشيخ أن مناهضة الدولة ومحاربة أجهزتها حرام .و إن الإخوان عندما أرادوا السلطة بالدم فقد أخطأوا خطأ بليغا وارتكبوا الحرام واعاثوا في الأرض فسادا .

5- يجب أيضا ان يعترف اتباع فكر هؤلاء الإخوان أنهم على خطأ خاصة بعد احتموا بدول اخري كانت تعادي مصر. والآن قد تصالحت قطر مع مصر. وتصالحت تركيا مع مصر .

وظلوا هم فقط منبوذين كارهين لوطنهم مكروهين من المصريين الشرفاء

6- قال الشيخ حسان يجب على الأمة كلها أن ترفع شأن الأزهر . وفعلا الأزهر مرفوع القامة والقيمة والهامة ولا يحتاج لرأى أحد .

و لكن رأيه هذا طعنة في قلب الكارهين للأزهر من تابعي الفكر الإخواني وغيرهم من اعداء الدين ولعل الذين يسعون للإرهاب أن يفيقوا .

وختاما تحية مني لكل إنسان عرف الحق فذهب إليه وعرف الباطل وتركه . فلا يجب أن نقول لمن أفاق لماذا كنت نائما .