وول ستريت جورنال: إسرائيل وإيران تعودان إلى حرب الظل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إسرائيل وإيران عادتا إلى حرب الظل المستمرة منذ فترة طويلة بينهما، في أعقاب تبادل غير مسبوق لإطلاق النار المباشر بين تل أبيب وطهران.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن إسرائيل وحزب الله كثفا صراعهما خلال الأيام الأخيرة؛ مما يصعد المخاوف من أن أحدهما أو الآخر قد يسيء التقدير، ويثير مواجهة أكثر حدة، مشيرة إلى أن سيناريو مماثل قد يسفر عن قتل ودمار واسع النطاق في كل من لبنان وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، كان أولوية للحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مع إرسال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسئولا بارزا بالبيت الأبيض، في عدة زيارات إلى المنطقة؛ في محاولة لتهدئة التوترات.

وأوضحت أن الجهود الغربية لفصل الجبهتين، لم تفلح، مشيرة إلى أن حزب الله أوقف إطلاق النار فقط خلال فترة الهدنة بغزة في نوفمبر الماضي.