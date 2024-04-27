بايدن: لن أرتاح حتى تعيد حماس الرهائن لعائلاتهم

قال الرئيس الامريكي جو بايدن “لن أرتاح حتى تعيد حركة المقاومة الفلسطينية حماس الرهائن إلى عائلاتهم”.

واضاف في تصريحات نقلتها عنه وسائل الاعلام الامريكية “ليس لدي كرئيس أي أولوية أعلى من أولوية ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن في مختلف أنحاء العالم”

وتابع “هذا ما دفعني وفريقي المعني بشؤون الأمن القومي إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين منذ اللحظات الأولى لهجوم حماس ، وذلك بهدف بذل قصارى جهودنا لضمان الإفراج عن مواطنينا”.

واردف “يفترض أن يضمن اي اتفاق يتم التوصل إليه عودة رهائن أمريكيين آخرين إلى عائلاتهم، ولن أكف عن العمل قبل الإفراج عنهم جميعا”.