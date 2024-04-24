الكويت توقف إصدار تأشيرات العمل للمصريين

توقفت الكويت فجأة عن إصدار تصاريح العمل للعمال المصريين، بعد تقارير عن إكراه من قبل السلطات المصرية للمطالبة بدفعات تأمين لكل عامل لصالح شركات التأمين غير الكويتية. ويأتي القرار، الذي كشفت عنه صحيفة الجريدة الكويتية، بعد أيام فقط من إعلان الكويت إعادة فتح تصاريح العمل للمصريين، مما يمثل تحولا كبيرا في السياسة.

وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية والهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة أن شكاوى أصحاب العمل هي السبب الرئيسي لتعليق تصاريح العمل. وأفاد أصحاب العمل بوجود ضغوط من السلطات المصرية لدفع رسوم التأمين لكل عامل إلى شركات التأمين غير الكويتية، مما دفع الحكومة الكويتية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

إن تعليق تصاريح العمل للعمال المصريين هو جزء من جهد أوسع لوضع ضوابط جديدة وصارمة على عمليات التوظيف. وتقود وزارتا القوى العاملة والداخلية هذه الجهود، مع التركيز على إعطاء الأولوية للتصاريح للأفراد الحاصلين على درجات علمية متقدمة ومهارات متخصصة ضرورية لسوق العمل الكويتي.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الكويت بضمان ممارسات عمل عادلة وشفافة مع حماية مصالح كل من أصحاب العمل والعمال. ومن خلال فرض ضوابط أكثر صرامة، تهدف الكويت إلى التخفيف من الاستغلال المحتمل وتشجيع توظيف الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا الذين يمكنهم المساهمة بفعالية في اقتصاد البلاد.