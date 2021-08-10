خلينا نقول كلام عقلاني.. إبراهيم فايق يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميسي

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هجوم البعض علي ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق بعد توقيعه لباريس سان جيرمان.





وغرد إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا "

‏للأسف فيه ناس بتتكلم في قصة ميسي إما عن غير دراية وقراءة أو لمجرد ضرب أمثلة الناس تمصمص شفافيها بعدها القصة أصلا واضحة.. أخطاء إدارة سابقة حمقاء وإدارة حالية ساذجة ومغرورة خلت الراجل مطلوب منه يلعب بعقد ١٠% علشان يصحح أخطاءهم؟! بلاش تهريج وخلينا نقول كلام عقلاني ".





وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، مقطع فيديو يعلن فيه، انضمام ليونيل ميسي إلى صفوفه.





ولم يعلن نادي باريس سان جيرمان، أي تفاصيل بشأن صفقة ليونيل ميسي.



ميسي يرحل عن برشلونة



يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".