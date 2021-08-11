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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التحول الرقمي ودوره في تغيير الصورة الذهنية للمستهلكين.. محاضرات للتسويق الإلكتروني بقصور الثقافة

صدى البلد

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ثاني محاضرات الورشة التدريبية الخاصة "التسويق الإلكتروني 3" للعاملين بقصور الثقافة بكافة الأقاليم والذي تنفذه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د.منال علام.

 

يأتي هذا في ضوء مواكبة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، للتحول الرقمي وما ترتب عليه من تغيرات تواكب التطور التكنولوجي، الذي ساهم بدوره في تغيير الصورة الذهنية والنمطية لطريقة تفكير وسلوك المستهلكين، التي تغيرت بطبيعة الحال وتغير معها أنماط التسويق أيضاً لكي تلائم الاحتياجات الجديدة والاستمرار في جلب العملاء الي المنتج أو السلعة المعلن عنها، ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة مثل مفهوم التسويق الداخلي والخارجي، ونُطلق عليهم inbound marketing و outbound marketing، وفهم هذين المصطلحين هو أمر أساسي في هذا المجال، سواء في التسويق الرقمي أو التقليدي ومع ذلك لازال شائعاً أن نجد أشخاصاً يخلطون بينهما

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وللتخلص من هذا اللبس تقدم إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، ثاني محاضرات الورشة التدريبية الخاصة "التسويق الإلكتروني 3" للعاملين بقصور الثقافة بكافة الأقاليم والذي تنفذه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د.منال علام عبر تقنية البث المباشر للتخلص من جميع التساؤلات.

وأوضحت أن البعض لا يهتمون فقط باقتناء المنتجات والخدمات، وإنما البحث عن حلول لمشكلاتهم واحتياجاتهم، وهو ما أدى إلى إعادة إعداد الاستراتيجيات الترويجية لكسب الزبائن وضمان المبيعات، عبر تلبية الحاجة إلى طريق مختلفة في التواصل مع الجمهور.

كما شرحت خريطة التسويق الرقمي للعناصر الترويجية المُختلفة عبر الإنترنت ومواضع تقاطع استراتيجيات الترويج مع بعضها البعض، لتبسيط عرض هذه العناصر، مستندة إلى معياريّ الأهمية والأولوية، وذلك بالاعتماد على أحد أنواع القياس ويسمى بمقياس شجرة الفاكهة وما تحويه من ثمار أرضية وثمار مُنخفضة وثمار متوسطة وثمار مرتفعة وآلية استخدام كلٍ منهم على حدة.

ثقافة قصور الثقافة أخبار ثقافة ثقافة القاهرة ثقافة أحمد بهاء الدين

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