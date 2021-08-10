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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. الأسرة ترفض طلب أحمد عز بنقل توأمه.. حادث على الدائري الأوسطي.. اشتعال سيارة نقل على الأوتوستراد

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

 

محكمة الأسرة ترفض طلب الفنان أحمد عز بنقل توأمه إلى مدرسة أخرى
قضت محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر المنعقدة بالحي السابع ، برفض طلب الفنان احمد عز بنقل أطفاله التوأم من مدرسه لأخرى، وقدم المحامي معتز الدكر محامي الفنانه زينه، ١٠ حوافظ ومستندات تحوي علي احكام المصاريف المدرسية منذ عام ٢٠١٧حتي الان ، والتي أصبحت فيها الأحكام نعائية وباته.

 

حادث مروع على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد
شهد الطريق الدائري الاوسطي حادثا جديدا بعد أقل من ٢٠ يوما على إنقلاب سيارة مواد بترولية وتفحمها أسفل طريق الأوتوستراد.. وأصطدمت سيارة نقل بـ ٣ سيارات ملاكي ما أدي الي إنقلاب السيارة النقل وتحطم السيارات الملاكي تماما.

 

اشتعال سيارة نقل على الأوتوستراد بطرة
اشتعلت النيران في سيارة نقل محملة بالمناديل على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بالمناديل على طريق الاوتوستراد بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقلت سيارة حماية مدنية وسيطرت على الحريق بمساعدة المتواجدين والأهالي.

 

انهيار واجهة عقار من طابقين في الجيزة
انهارت اليوم واجهة عقار مكون من طابقين دون وقوع إصابات بمنطقة حارة النمر بشارع الفاتح بدائرة قسم شرطة الجيزة، انتقلت الأجهزة المعنية وجاري رفع الأجزاء المنهارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

رفض العمل بورشة كاوتش.. التحقيق مع الأب المتهم بضرب ابنه من ذوي الهمم بالطالبية
بدأت نيابة العمرانية تحقيقاتها مع مسن متهم بالتعدي بالضرب على نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بورشة كاوتش بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة الى أن المتهم 62 سنة بالمعاش ونجله المعاق يبلغ 35 عاما من العمر وان الأخير كان يعمل بورشة كاوتش وترك عمله في الفترة الأخيرة ورفض الاستجابة لوالده ما دفع الأب للتعدي عليه بالضرب لإجباره على العودة للعمل.

محكمة الأمور الوقتية مدينة نصر الفنان احمد عز الدائري الأوسطي طريق الأوتوستراد

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