محكمة الأسرة ترفض طلب الفنان أحمد عز بنقل توأمه الي مدرسة أخرى

قضت محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر المنعقدة بالحي السابع ، برفض طلب الفنان احمد عز بنقل أطفاله التوأم من مدرسه لأخرى .

وقدم المحامي معتز الدكر محامي الفنانه زينه، ١٠ حوافظ ومستندات تحوي علي احكام المصاريف المدرسية منذ عام ٢٠١٧حتي الان ، والتي أصبحت فيها الأحكام نعائية وباته.

كما قدم دفاع الفنانه زينة ، حافظة بها صور من تحريات اعمال الفنان احمد عز السينمائية والمسرحيات التي يتقاضي فيها مبلغ ٢١ مليون و٧٠٠ الف جنيه من احدى الشركات.

واكد دفاع الفنانة زينة ل صدي البلد انه قدم صورة من مسرحية علاء الدين والتي يتقاضى فيها الفنان احمد عز مبلغ مليون دولار، كما تم الدفع خلال انعقاد الجلسة بمحكمة اسرة مدينة نصر بعدم جواز نظر الأمر الوقف لسابقة الفصل فيه .

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".



وكانت ألزمت محكمة أسرة مدينة نصر الفنان أحمد عز بدفع مصروفات دراسية للتوأم عز الدين وزين الدين.

صدى البلد يوضح ماذا يفعله الفنان أحمد عز بعد إلزامه بدفع مصاريف توأمه وما هي الخطوات القانونية التي يجب أن يتبعها الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد عبد القادر المحامي بالنقض، أن الفنان أحمد عز له الحق في تقديم طعن على الحكم، موضحاً أن الطعن على الحكم لا يوقف الحكم نفسه الصادر من محكمة استئناف أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلزامه بدفع المصاريف ولكن يتم النظر في القصور وخلل طلبات الدفاع إن وجد، ولكن في الغالب هذه الطعون يتم رفضها.



وقال إن الحكم الصادر من محكمة استئناف أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس ، الخاص بإلزامه بدفع مصاريف المدرسية لتوأمة أصبح نهائيا، بصفته حكم استئناف لان الطعن عليه يكون عن طريق النقض وطعن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم.



وفي ما يخص موقف الفنانة زينة، أكد احمد عبد القادر المحامي بالنقض، أنها في حالة عدم الحصول على المصاريف المدرسية من عز بعد إلزامه بدفع مصاريف توأمه فلها عدة طرق للحصول على هذه المصاريف ومنها : ان تلجأ الي طريق الحجز على أموال البنوك بطريق حجز مال المدين للغير، والذي يملكها الفنان احمد عز ، مشيراً إلى ان الفنانة زينة لها طرق كثير في أخذ حقها بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الفنان احمد عز وألزمته بدفع مصاريف توأمه .

وأكد عبد القادر، ان الفنانة زينة تستطيع بعد ذلك ان ترفع دعوى دفع مصاريف علاج للأطفال إضافة على المصاريف الدراسية .



وتداولت محكمة اسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس أوراق قضية الفنان احمد عز وتوأمه في عدة جلسات، حتى أصدرت المحكمة قرارها بالزام الفنان احمد عز بدفع مصاريف المدرسية لتوأمه، وبعد صدور الحكم قدم استئنافا ولكن المحكمة رفضته وايدت الحكم الصادر بدفع المصروفات .

وكانت الفنانة زينة أقامت دعوى ضد الفنان أحمد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس توأم زينة الطفلين عز الدين وزين الدين، وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف وتقدم الفنان أحمد عز باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى