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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بفريق الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ29.


وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على “أون تايم سبورت”.

 

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين.

 

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

 

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم  محمد الحنفي، ويساعده كل من سامي هلهل وشريف عبد الله، وهشام الفلال حكما رابعا، والثنائي محمود عاشور ومحمود رضا للفيديو.

 

وكشف الجهاز الطبي أن حالة طاهر تتحسن شيئاً فشيئاً خاصة أن إبهام القدم تورم بصورة كبيرة بعد إصابته في المباراة الأولي للمنتخب الإوليمبي أمام اسبانيا في إولمبياد طوكيو وتحامل اللاعب علي نفسة لإكمال الدورة.

 

وأضاف أن طاهر حصل على رحلة سلبية منذ عودته من اليابان بهدف تخفيف الورم الشديد الذي كان يعاني منه بعد فحصه وسوف يتم معاينته حالته اليوم قبل منحه الأذن للمشاركة في التدريبات.

 

وأوضح أن صلاح محسن مهاجم الفريق لا يعاني من اي إصابات وإبعاده عن مواجهة سيراميكا كليوباترا كان بهدف الراحة فقط خاصة أنه يعاني من إرهاق شديد، وشدد أن صلاح محسن سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ورهن إشارة بيتسو موسيماني المدير الفني للمشاركة في مباراة الإسماعيلي.

 

وقال إن بدر بانون يخضع لمسحة طبية سوف يتحدد علي أساسها موقفه من العودة للتدريبات خاصة أن حالته تحسنت وزالت أعراض فيروس كورونا من بينها وصول درجة حرارته للمعدل الطبيعي وبدون شك لن يكون ضمن قائمة الفريق أمام الإسماعيلي حتي حال سلبية مسحته من فيروس كورونا.

 

وأضاف أن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الخفيفة بالكرة بعد فترة غياب استمرت قرابة الــ5 أسابيع لإصابته بمزق في العضلة الخلفية وسيكون لائقاً للمشاركة في المباريات بدءا من مواجهة السبت المقبل أمام انبي، وأوضح أن محمود متولي يعاني من إجهاد عضلي فقط وليس هناك ازمة في مشاركته بالتدريبات.

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