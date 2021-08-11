أزهرية من سيناء تحصل على لقب المعلمة القدوة علي مستوي الجمهورية

حصلت منطقة شمال سيناء الأزهرية علي جائزة المعلمة القدوة علي مستوي الجمهورية ، والتي فازت بها فاطمة عبد الحي معلمة رياض الأطفال بمعهد أزهري الشهيد حمادة فتحى الابتدائى بمدينة الحسنة بوسط سيناء ، بلقب المعلمة القدوة لمعلمات رياض الأطفال .. بعد دخولها التصفيات علي مستوي المعاهد الأزهرية بالمحافظات حيث تم تكريمها فى احتفالية قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة .

وقد اعتبرت المعلمة الفائزة باللقب فاطمة عبد الحى علي سليمان ، أن هذا التكريم هو لجميع معلمات رياض الأطفال فى منطقة شمال سيناء الأزهرية.. وأكدت أنها سعيدة بهذا التكريم من قيادات الأزهر الشريف.



وأثنت فى كلماتها عن الشكر والتقدير إلى الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، ومحمد عبد العظيم محمد عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور خالد برهامى مدير إدارة رياض الأطفال، وسلوى نجاتى موجه عام رياض الاطفال على كل ما قدموه من جهد لإتاحة كافة السبل أمامها للتفوق، وكل ما قدموه من خبرات ومتابعات دورية وما بذلوه من مجهود للوصول إلى القمة .

وأشار ابراهيم الفحام مسؤول الاعلام والعلاقات العامة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية إلى أنه تم تصعيد المعلمة لتمثيل منطقة شمال سيناء على مستوى الجمهورية ، حيث فازت باللقب فى التصفيات النهائية على مستوى جميع المناطق الأزهرية فى مختلف المحافظات، والتي تمت فى قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة .

احتفالية لتكريم المعلمة

وأضاف، أنه تم تنظم احتفالية لتكريم المعلمة القدوة لمعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية بالقاهرة بحضور كل من: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وعددٌ من قياداتِ الأزهر الشريف .

