نائب محافظ الوادي: توفير أراض لإنشاء 7 مجمعات صناعية بمركز الفرافرة

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد في اجتماع متابعة توفير أراضي مشروعات "حياة كريمة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة لمشروعات المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة "، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأشرف الأنور مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

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حيث أشار شعراوى إلى الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وغنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية .

وأكدت نائب المحافظ خلال الإجتماع عدم وجود أي معوقات في توفير وتخصيص الأراضي اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية علي الفور للإسراع بالخطوات التنفيذية وفق خطة العمل المقررة، لافتةََ إلى الإنتهاء من توفير قطع أراضي لإنشاء ٧ مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصادياََ.