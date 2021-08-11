غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته على ملعب أبو رجيلة استعدادا للإسماعيلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك تدريباته مؤخرا في ملعب نادي الترسانة، قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، في حين أن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كان يشهد عدة إصلاحات ويتم تغيير أرضية الملعب.

وأصبح الملعب جاهزا لعودة الفريق لخوض التدريبات عليه بعد الانتهاء من عمليات إصلاحه.

وكان الجهاز الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة اليوم، الأربعاء، من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، الخميس، بشكل طبيعي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين لهدف في الجولة 29 للدوري الممتاز مساء اليوم على ستاد الإسكندرية لينفرد بصدارة البطولة برصيد 67 نقطة.