إزاي تحمي تليفونك من الاختراق.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة فعالة

كشف أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات ، تفاصيل وجود فيروسات إلكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي تسرق بيانات المستخدمين .



وقال احمد السخاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الاولى الفضائية “،:” منذ فترة كان هناك تسريب لبيانات مستخدمي على فيسبوك في مختلف أنحاء العالم ”.

وأضاف أحمد السخاوي :" هناك تطبيقات خبيثة على متجر جوجل متواجدة منذ سنوات وسوف تظهر فيروسات متطورة قادرة على المرور من أي تطبيق كاشف أمني كي تخترق بيانات المستخدمين ".

واكمل أحمد السخاوي :" هناك برامج وتطبيقات تحمل فيروسات خبيثة تسرق بيانات المستخدمين".

ولفت احمد السخاوي :" هناك من يقوم بإنشاء حسابات بإيميلات لا تستخدمها لفترة طويلة ويمكن اختراق تلك الحسابات عبر تطبيقات وبرامج إلكترونية"، مضيفا:" من الضروري التأكد من مأمونية المصادر التي يتم تنزيل التطبيقات منها لحماية الهواتف المحمولة وتحميل التطبيقات من المصادر الرسمية والموثوق فيها كي لا يكون الهاتف المحمول عرضة للاختراق".